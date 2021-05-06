Украина

Матч против Миная стал для украинского центрбека юбилейным в футболке "горняков".

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги Минай проводит формально домашний поединок с Шахтером на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

В данном противостоянии принял участие центральный защитник "горняков" Сергей Кривцов, который вышел на поле с первых минут

Нельзя не отметить, что для 30-летнего украинца этот матч стал 200-м за донецкий Шахтер во всех турнирах.

В текущем сезоне Сергей Кривцов провел в футболке "оранжево-черных" 18 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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