Украина

Евгений Арановский обслужит поединок между Панатинаикосом и АЕКом, в котором решится судьба путевки в зону еврокубков.

Украинская бригада арбитров обслужит поединок 34-го тура греческой Суперлиги, в котором Панатинаикос сойдется в противостоянии с АЕКом. Как сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, главным арбитром данной встречи станет Евгений Арановский, а помогать на линиях ему буду Александр Жуков и Валентин Куцев.

"Украинский арбитрам доверяют работать на решающих матчах в чемпионатах других странах! Так, в Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обратились коллеги из Греческой федерации футбола с просьбой делегировать команду рефери для работы на поединке Суперлиги Греции Панатинаикос — АЕК, в котором решится судьба путевки в зону еврокубков".

"Матч состоится 9 мая в Афинах на стадионе Апостолос Николаидис. Главным арбитром матча будет работать Евгений Арановский, а его ассистентами — Александр Жуков и Валентин Куцев. Такие приглашения — лучшее доказательство профессионализма наших рефери и качества их подготовки Комитетом арбитров УАФ, за что очень благодарен команде во главе с Лучано Лучи!" — написал Андрей Павелко в своем Facebook-аккаунте.

Стоит отметить, что матч Панатинаикос — АЕК состоится в воскресенье, девятого мая, в 19:30 по киевскому времени. АЕК располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Греции, имея в своем активе 55 очков, тогда как Панатинаикос идет пятым и отстает от своего будущего соперника на три пункта.