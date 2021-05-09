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В рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги Львов дома сумел поделить очки с Олимпиком (1:1).
На 27-й минуте Ренан сумел вывести вперед хозяев, но Хамелюк на 86-й принес дончанам ничью.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
ПФК Львов — Олимпик 1:1
Голы: Ренан, 27 — Хамелюк, 86
ПФК Львов: Ильющенко — Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец — Грисьо (Шина, 77), Довгий, Чиряк (Ременяк, 89), Эрнест (Семенов, 84), Тавареш (Сабино, 89) — Ренан (Ныч, 67)
Олимпик: Альими (Кичак, 46), Лебеденко, Драме, Снурницын, Зотко — Бабенко, Алваренга, Политыло, Завийский (Хамелюк, 86), Бенито — Таллес (Тейшейра, 66)
Предупреждения: Эрнест, Довгий — Альваренга