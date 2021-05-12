Украина

Вспоминаем наиболее яркие решающие поединки турнира.

Уже завтра, 13 мая, в Тернополе состоится финал Кубка Украины, в котором сойдутся киевское Динамо и луганская Заря. Для "бело-синих" это шанс выиграть 13-й подобный трофей в истории (в добавок к 9-ти Кубкам СССР), а для "черно-белых" – первый. Первый во всех смыслах. Исторический.

В этой статье мы вспомним 8 самых горячих финалов турнира. Поностальгируем, так сказать.

Сезон-1994/1995, Шахтер – Днепр 1:1 (7:6 по пен.)

И для начала окунемся совсем уж в дальнюю даль. Во времена, когда в Шахтере еще не было Ахметова, а в Днепре – Коломойского. И когда первых тренировал украинец с российским паспортом, а вторых – немец. Речь о Владимире Салькове и Бернде Штанге, разумеется.

Игра запомнилась двумя невероятными мячами – в первом тайме днепропетровец Александр Захаров совершил красивый сольный проход и точно поразил ворота Дмитрия Шуткова, а во втором дончанин Игорь Петров отлично приложился к мячу издали с лету.

Пенальти команды, такое ощущение, могли забивать до самого утра (кстати, первый удар в серии нанес Виктор Скрипник, тогда выступавший за Днепр, а ныне имеющий шанс взять Кубок как тренер Зари), но седьмой удар "сине-бело-голубых" парировал вышеупомянутый Шутков – Финкель был неточен.

Кстати, интересный момент: в самом конце дополнительного времени Штанге совершил замену вратаря, сменив под пенальти Николая Медина на Святослава Сироту. Но тот, как мы уже поняли, из семи ударов отразил ровно ноль, и поэтому Кубок взял Шахтер.

Это был первый трофей "оранжево-черных" в эпоху независимой Украины. И пятый для них Кубок в целом – донецкий клуб всегда славился кубковым характером, и в этом мы в нашем материале еще убедимся.

Сезон-2000/2001, Шахтер – ЦСКА Киев 2:1 (доп.время)

Это был шанс для киевского ЦСКА выиграть единственный трофей в новейшей истории. И ведь как хороша была та команда Михаила Фоменко!

Лишь совсем недавно армейцы отобрали у "горняков" чемпионство (подарив его соседям по городу), когда Виталий Рева в воротах творил настоящие чудеса. Тогда команды сыграли 0:0, а тут в самом начале игры "кони" даже открыли счет – это сделал нынешний главный тренер коваливского Колоса Руслан Костышин.



После этого киевляне имели еще множество шансов, Роман Монарев даже попал в перекладину, но всем этим добром подопечные Фоменко не воспользовались. Шахтер же сравнял счет усилиями вечного автора решающих голов Сергея Ателькина, который в дополнительное время забил и победный.

В битве культовых для украинского футбола тренеров победил Виктор Прокопенко. Как и в 1995-ом, в Киеве на День города триумфовал Шахтер, добывший уже третий Кубок Украины.

Сезон-2001/2002, Динамо – Шахтер 2:3 (доп. время)

Первое Класичне в рамках финала Кубка, хотя последние 7 лет до этого один из наших грандов стабильно до решающего поединка добирался. Более того — обязательно его выигрывал.

Матч проходил под трагическое событие – меньше двух недель прошло с дня смерти великого Лобановского, и далеко не все в Динамо и в Украине психологически от этого отошли.

На старте поединка голами отметились Сергей Попов и Валентин Белькевич, а во втором тайме Максим Шацких и… снова Сергей Ателькин! Да, он в решающие минуты всегда оказывался где надо!

В овертаймах сильнее оказался Шахтер – свой шанс не упустил Андрей Воробей. Динамовцам не помогло даже удаление Геннадия Зубова в самой концовке, и потому на День Киева опять победила команда из Донецка.

Через неделю "горняки" обыграли киевлян и в чемпионате (знаменитая игра с двумя автоголами бело-синих), и потому Невио Скала стал дважды победителем Алексея Михайличенко. Но это, как говорит классик, "была уже совсем другая история".

Сезон-2002/2003, Динамо – Шахтер 2:1

Все те же расклады – День нашей столицы, множество организованно приехавших болельщиков из Донецка и противостояние двух грандов нашего футбола. Только вот Валерия Яремченко, в отличие от Невио Скалы, Алексей Михайличенко обыграл. И в том сезоне золотой дубль уже добыло Динамо.

В решающем матче команды обменялись шедеврами – на невероятный дальний удар Андрея Воробья в первом тайме, во втором прекрасным штрафным ответил Александр Хацкевич. Ближе к завершению игры динамовцы полностью перехватили инициативу, что вылилось в шикарную комбинацию в концовке – Валентин Белькевич в своем стиле выдал "конфетку" на Максима Шацких, тот отдал на Ринкона, а бразилец со второй попытки таки смог пробить ворота горняков.

Киев наконец получил двойной праздник. А учитывая добытое ранее чемпионство – тройной. Донецк в свою очередь уже явно нуждался в перезагрузке, однако она произошла лишь год спустя, когда в клуб пришел Мирча Луческу.

Сезон-2006/2007, Шахтер – Динамо 1:2

И снова День Киева, и снова победа Динамо. Вообще, хорошая и точно интересная была традиция проводить финалы Кубка в Киеве в последнее воскресенье мая, на которое и припадает праздник нашей столицы. Тем более, тогда у нас других столь пригодных арен еще не было.

Самый сок в игре начался с 59-й минуты, когда Карлос Корреа едва не закинул мяч за шиворот Богдану Шусту, а от перекладины его в ворота затолкал Клебер. Другой киевский бразилец Родриго вскоре получил красную, однако это не помешало Нинковичу и Гусеву организовать вторую голевую атаку Динамо. Шахтер усилиями эффектно разобравшегося с защитниками киевлян Элано сделал счет 1:2, но времени отыграться уже не хватило.

Это был матч настоящих эмоций как на поле, так и за его пределами. Матч с забегами игроков к болельщикам после голов, с файерами и дымовыми шашками, и вообще со всем тем, за что мы любим наше Класичне.

Хотя запомнился тот финал еще и с темной стороны. Именно тогда на Олимпийском состоялась знаменитая битва ультрас киевлян и днепропетровского "Беркута". После первого гола Динамо правоохранители непонятно с какой целью начали выпирать фанатов с трибун, что привело к настоящему столкновению, едва не затмившему в трансляции футбол. И все это было особо печально на фоне того, что месяц с лишним назад мы получили Евро.

Сезон-2007/2008, Шахтер – Динамо 2:0

Пожалуй, самый горячий кубковый финал в нашей истории. Кстати говоря, он тогда впервые проходил не в Киеве – благо, в Харькове строился красавец Металлист.

Первые "ласточки" были еще до игры – сладкая парочка Алиев-Милевский в очередной раз вкусила ночную жизнь, и если первый в старте вышел и просто сыграл отвратительно, то второй был наказан строже и появился лишь на замену в концовке.

Сам финал получился на славу – взять хотя бы рекордные 5 красных карточек от Виктора Швецова (3 у Шахтера и 2 у Динамо) во втором тайме. 2 из них, кстати, были показаны за драку между Езерским и Бангура. Владимир за гвинейцем потом еще дополнительно гонялся – остановила лишь охрана стадиона.

Голами за "горняков" отличились почти харьковчанин Александр Гладкий и Алексей Гай, побежавший отметить достижение к трибунах.

Это был настоящий кубковый финал. Финал с невероятным количеством эмоций и борьбы. Однако тогда Юрий Семин добыть свой первый трофей в роли тренера Динамо не сумел.

Сезон-2009/2010, Таврия – Металлург Донецк 3:2

И снова Харьков, и снова стадион Металлист, за 2 года ставший еще красивее. А в финале на этот раз впервые за 16 лет не было ни Динамо, ни Шахтера. Кстати, в 1994-ом одесскому Черноморцу в решающей битве уступила именно симферопольская Таврия.

В 2010-ом же Таврия отлично провела первый тайм, и повела 2:0 благодаря мячам Максима Фещука и Александра Ковпака (второй отличился с пенальти), однако во втором дончане сподобились на настоящий камбэк. Сначала отличился еще не звездный Генрих Мхитарян, а затем феноменальные индивидуальные действия точным ударом увенчал португалец Мариу Сержиу.

Казалось, что МетаДон обязан вырывать победу. Он мог это делать и в основное время, то уже на старте дополнительного, когда из-за второй желтой Саши Джуричича крымчане остались в меньшинстве – тем более. Однако забила именно Таврия, и сделал это Лаки Идахор.

Подопечные Сергея Пучкова смогли закрыться и не дать соперникам шанс что-либо смастерить за оставшиеся минут 25, пусть даже в самом конце вторую желтую увидел перед собой еще и Слободан Маркович.

Николай Костов был раздосадован, а Таврия выиграла первый трофей с момента своего легендарного чемпионства почти 18-летней давности.

2014/2015, Динамо – Шахтер 0:0 (5:4 по пен.)

После двух вояжей в Харьков мы с вами возвращаемся в столицу.

120+ минут игры между Динамо и Шахтером не были очень захватывающими (впрочем, это же касается и их крайней перед этим "нулевки" во Львове в чемпионате), однако все перекрыла серия пенальти, где команды пробили по 7 раз.

После промахов киевских португальцев Велозу и Антунеша Шахтер дважды мог выигрывать лотерею, но "горняков" охватил настоящий синдром Джона Терри. Тайсон и Ракицкий не воспользовались шансами принести своей команде победу, а Гладкий уже просто подарил трофей Динамо. Из трех промахов Шахтера два – благодаря сейвам СаШО.

Киев триумфовал. Поле стадиона было полно болельщиков, а ворота были разобраны на запчасти. И ведь лишь недавно на Олимпийском была игры Днепр-Наполи с таким же послематчевым сценарием…