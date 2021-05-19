Функционер охарактеризовал работу коуча луганчан.
Евгений Геллер, ФК Заря
19 мая 2021, 11:45
Президент луганской Зари Евгений Геллер прокомментировал работу Виктора Скрипника в клубе.
"Доволен ли я сотрудничеством с Скрипником? Я считаю Скрипника одним из лучших тренеров Украины. И надеюсь в будущем он удивит меня хорошим достижением.
Пока он повторил свое прошлогоднее достижение и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или это все вместе"
Также функционер рассказал, что Скрипник взял паузу в переговорах о продлении контракта.
"У Скрипника за год заканчивается контракт с Зарей? Да, и я попросил его до конца мая определиться, собирается ли он продлевать контракт.
Независимо от решения, следующий сезон он будет работать в Заре" — сказал Геллер в интервью каналу Бомбардир
.