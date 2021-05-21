Президент УАФ анонсировал новый комплект формы.
Андрей Павелко, УАФ
21 мая 2021, 17:42
Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал появление новой формы сборной Украины, в которой она проведет Евро-2020.
"Кажется, что все болельщики уже ждут, когда мы презентуем новый дизайн формы сборной Украины.
В воскресенье с Бахрейном мы еще играем в старой форме, но хочу заинтриговать, что в ближайшие время будет презентация нового комплекта, в которой наша команда будет играть на Евро.
Мы ее согласовали с УЕФА, мы ее согласовали с нашим техническим партнером. Коронавирус очень сильно влиял на изготовление и сроки, но все хорошо. Все готово", — сказал Павелко.
Напомним, матч Украина — Бахрейн состоится 23-го мая в Харькове, на ОСК Металлист. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
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