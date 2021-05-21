Украина

Президент УАФ анонсировал новый комплект формы.

Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал появление новой формы сборной Украины, в которой она проведет Евро-2020.

"Кажется, что все болельщики уже ждут, когда мы презентуем новый дизайн формы сборной Украины.

В воскресенье с Бахрейном мы еще играем в старой форме, но хочу заинтриговать, что в ближайшие время будет презентация нового комплекта, в которой наша команда будет играть на Евро.

Мы ее согласовали с УЕФА, мы ее согласовали с нашим техническим партнером. Коронавирус очень сильно влиял на изготовление и сроки, но все хорошо. Все готово", — сказал Павелко.

Напомним, матч Украина — Бахрейн состоится 23-го мая в Харькове, на ОСК Металлист. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

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