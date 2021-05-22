Украинский защитник высказался о прогрессе Динамо с приходом Мирчи Луческу.
Виктор Корниенко, ФК Шахтер Донецк
22 мая 2021, 16:59
В августе прошлого года Динамо Киев завоевало Суперкубок Украины, обыграв донецкий Шахтер. Этот трофей стал первым для Мирчи Луческу на посту главного тренера "бело-синих", однако на этом успехи киевлян не ограничились.
В сезоне-2020/21 Динамо стало чемпионом Украины впервые за пять лет, а также завоевало Кубок Украины благодаря победе над луганской Зарей в дополнительное время. Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко прокомментировал успехи столичной команды в минувшей кампании.
"Динамо совершенно другое. Команда стала намного сильнее. Пришел Луческу, и Динамо стало выигрывать. Ему фартит, кстати".
"Что случилось с нами? Ничего не изменилось, просто команда не может 5-6 лет подряд всё выигрывать. Бывают такие моменты, когда что-то не получается, не везет. Например, Манчестер Сити в прошлом сезоне проиграли чемпионство, хотя сумасшедшая команда и сумасшедший тренер".
"Не получилось в этом сезоне, получится в следующем. Будет стараться. Бывают у всех падения", — заявил Корниенко.
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