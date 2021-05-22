Украина

Украинский защитник высказался о прогрессе Динамо с приходом Мирчи Луческу.

В августе прошлого года Динамо Киев завоевало Суперкубок Украины, обыграв донецкий Шахтер. Этот трофей стал первым для Мирчи Луческу на посту главного тренера "бело-синих", однако на этом успехи киевлян не ограничились.

В сезоне-2020/21 Динамо стало чемпионом Украины впервые за пять лет, а также завоевало Кубок Украины благодаря победе над луганской Зарей в дополнительное время. Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко прокомментировал успехи столичной команды в минувшей кампании.

"Динамо совершенно другое. Команда стала намного сильнее. Пришел Луческу, и Динамо стало выигрывать. Ему фартит, кстати".

"Что случилось с нами? Ничего не изменилось, просто команда не может 5-6 лет подряд всё выигрывать. Бывают такие моменты, когда что-то не получается, не везет. Например, Манчестер Сити в прошлом сезоне проиграли чемпионство, хотя сумасшедшая команда и сумасшедший тренер".

"Не получилось в этом сезоне, получится в следующем. Будет стараться. Бывают у всех падения", — заявил Корниенко.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.