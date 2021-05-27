Украина

У наших соперников прогнозируются два юных дебютанта в составе.

Одним из соперников по контрольным поединкам в преддверии старта основного раунда чемпионата Европы-2020 для сборной Украины станет Северная Ирландия, тренерский штаб которой огласил заявку на предстоящий поединок за неделю до даты его проведения.

Так, главный тренер "зелено-белой армии" Иан Бараклоу впервые вызвал на сборы главной команды своей страны юных защитников лондонского Челси Сэма Макклелланда (19 лет) и Ливерпуля Конора Брэдли (17).

Всего же в итоговую заявку Северной Ирландии вошло 25 футболистов, среди них:

Голкиперы: Бейли Пикок-Фаррелл (Бернли, Англия), Конор Азард (Селтик, Шотландия), Лиам Хьюз (Ливерпуль, Англия);

Защитники: Крейг Кэткарт (Уотфорд, Англия), Стюарт Даллас (Лидс, Англия), Шейн Фергюсон (Миллуолл, Англия), Падди Макнейр (Мидлсбро, Англия), Дэниэл Баллард (Арсенал, Англия), Киарон Браун (Кардифф Сити, Уэльс), Сэм МакКлелланд (Челси, Англия), Конор Брэдли (Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Найалл Макгинн (Абердин, Шотландия), Джордж Сэвилл (Мидлсбро, Англия), Джордан Томпсон (Сток Сити, Англия), Алистер Макканн (Сент-Джонстон, Шотландия), Алфи Маккалмонт (Лидс, Англия), Джордан Джонс (Рейнджерс, Шотландия), Гэвин Уайт (Кардифф Сити, Уэльс), Итан Галбрейт (Манчестер Юнайтед, Англия);

Нападающие: Кайл Лафферти (Килмарнок, Шотландия), Джош Магеннис (Халл, Англия), Лиам Бойс (Хартс, Шотландия), Пол Смит (Куинз Парк Рейнджерс, Англия), Дион Чарльз (Аккрингтон Стэнли, Англия), Шейн Лавер (Линфилд).

Контрольный поединок между Украиной и Северной Ирландией состоится 3 июня и пройдет на поле Днепр-Арены. Начало в 21:00 по киевскому времени.