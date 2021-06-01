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Football.ua рассказывает об интересных цифрах прошедшей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов сезона-2020/21 позади, а значит самое время подвести некие итоги и рассказать, что интересного нам принес прошедший сезон в самом престижном европейском турнире.

Лучшим бомбардиром стал молодой форвард Боруссии Эрлинг Холланд. Норвежец забил 10 голов в 8 матчах. Лучшим ассистентом Лиги чемпионов стал игрок Ювентуса Хуан Куадрадо. На его счету 6 голевых передач в 6 матчах.

4 игрока провели в этой Лиге чемпионов больше всех времени на поле, а именно 1080 минут, что равняется 12 матчам без замен. Речь о голкиперах: Эдуар Менди (Челси), Эдерсон (Манчестер Сити), Тибо Куртуа (Реал), Кейлор Навас (ПСЖ).

В 9 из 12 матчей голкипер Челси Эдуар Менди не пропускал. Потрясающий показатель – 75% сухих матчей от голкипера лондонцев.

Самым молодым игроком турнира стал нападающий Боруссии Юссуфа Мукоко. На стадии группового этапа в матче против Зенита Мукоко появился на поле в возрасте 16 лет и 18 дней. Немецкий форвард стал рекордсменом не только этой Лиги чемпионов, а и всего турнира за всю его многолетнюю историю.

Лучшей командой в таблице fair-play (меньше всего карточек) стал донецкий Шахтер. У "горняков" за турнир в пассиве всего 7 желтых карточек. Любопытно, что на втором месте по этому показателю киевское Динамо. У подопечных Луческу в пассиве 6 желтых карточек и 1 красная.

Самой опытной командой турнира был мадридский Реал. Суммарно все игроки "сливочных" отыграли в самом престижном турнире 1197 матчей. Наставником, который дольше всех работает с командой, стал Диего Симеоне. Этот специалист у руля Атлетико находится уже почти девять с половиной лет.

Самым опытным арбитром турнира был Феликс Брых. На счету этого немца уже 64 матча в рамках Лиги чемпионов. Именно он стал единственным рефери, кто в этой Лиге чемпионов показал больше одной красной карточки – 2. Больше всего матчей обслужил нидерландец Бьорн Кейперс – 10, а его соотечественник Данни Маккели чаще других назначал пенальти – 6.

А теперь вспомним о финалистах. Для хорвата Матео Ковачича этот финал Лиги чемпионов стал третьим в его карьере. Все три он выиграл (дважды с Реалом и теперь уже один раз с Челси). А вот Илкай Гюндоган проиграл свой второй финал Лиги чемпионов в карьере. До Манчестер Сити такой же печальный опыт был у немца в составе дортмундской Боруссии.

Ну и напоследок, киевское Динамо стало лучшей командой по количеству собственных воспитанников – 19 футболистов. Интересно, что второй в этом списке действующий победитель турнира лондонский Челси – 14 воспитанников.

*Статистические данные взяты с портала transfermarkt.de

Сергей Горбаченко, Football.ua