Украина

Шахтер действительно заинтересован в покупке бразильского полузащитника.

Как сообщает португальский ресурс maisfutebol.pt, накануне состоялась встреча между представителями лиссабонской Бенфики и донецкого Шахтера, предметом которой стало обсуждение возможного трансфера бразильского полузащитника Педро Виктора Делмино да Силвы, более известного как Педриньо, в стан украинской команды.

Со стороны "горняков" диалог вел глава скаутского отдела Жозе Боту, однако существенных продвижений в вопросе трансфера футболист сторонам достичь так и не удалось.

Главной преградой к потенциальному переходу является сумма отступных, которую хотят получить "орлы" за футболиста, чей контракт истекает летом 2025-го года.

Бенфика выплатила в адрес Коринтианса за 23-летнего бразильца годом ранее 18 млн евро, но после одного сезона выступлений игрока в клубе готова предложить его потенциальным покупателям уже за 12-15 млн евро.

Педриньо так и не сумел стать основным футболистом своей команды, хотя и принял участие в 31-м матче (1083 минуты), забив при этом один гол и отдав четыре результативные передачи.

Сам же футболист настаивает на своем трансфере, однако хочет перейти в такой клуб, где будет иметь стабильную игровую практику. Он может использоваться по всей ширине тройки атакующих позиций, однако преимущественно отдает предпочтение правому флангу.