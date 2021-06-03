Украина

Андрей Шевченко определился со стартовым составом на товарищеский матч перед Евро-2020.

В рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы сборная Украины проведет товарищеский матч против Северной Ирландии, который пройдет на Днепр-Арене в Днепре.

Тренерский штаб Андрея Шевченко определился со стартовым составом на данное противостояние.

Из интересного стоит отметить появление крайнего полузащитника Андрея Ярмоленко, который до травмы выходил на поле за первую команду Вест Хэма в феврале этого года, а после восстановительного периода вернулся только в мае.

Что касается Виктора Цыганкова, то он отсутствует в заявке на матч с Северной Ирландией. По неофициальной информации, у него небольшое повреждение. Вне заявки также оказался Эдуард Соболь.

Стартовый состав сборной Украины: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Сидорчук, Малиновский, Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Запасные: Попов, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Пятов, Макаренко, Довбик, Леднев, Безус, Беседин, Трубин.

Напомним, спарринг Украина — Северная Ирландия состоится сегодня, третьего июня, в 21:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.