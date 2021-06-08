Украина

Футболист восстанавливается от травмы.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев прокомментировал восстановление после травмы.

"Доктор сказал, что я буду готов тренироваться вместе с командой в общей группе уже на первом сборе. Посмотрим, как буду себя чувствовать. В 20-х числах июня у команды запланирован медосмотр, тогда и будет окончательная информация по поводу моего состояния.

В Турции предпочел активный вид отдыха: хожу в тренажерный зал, где делаю упражнения на верхний плечевой пояс, а вот спину в работу не включаю, а также загораю на пляже.

Доктор сказал, что будем принимать решение по этому поводу после того, как я вернусь в Киев и приеду на базу на осмотр. В целом, врачи говорили, что для восстановления после этого повреждения мне понадобится месяц, и он уже прошел, так что, думаю, нагрузки мне уже разрешены".

Также футболист признался, что был расстроен упущенной возможностью сыграть на Евро-2020.

"Я был расстроен, что получил травму перед чемпионатом Европы, поскольку очень хотел бы поехать в расположение сборной, но так сложились обстоятельства.

Для меня сейчас самое важное полноценно качественно восстановиться. А матчи сборной буду смотреть по телевизору и болеть за наших ребят", — рассказал футболист.

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