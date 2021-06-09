Украина

Борис Колесников покинул Шахтер.

О соответствующем решение сообщили на официальном сайте "горняков". Колесников записал прощальное сообщение и объяснил причины такого решения.

"Больше 20 лет я провел с Шахтером в качестве вице-президента клуба. За это время мы прошли долгий путь, преодолевая сложности, и смогли добиться очень многого. Нам удалось создать команду самого высокого европейского уровня, нам удалось построить великолепную Донбасс Арену, но самое главное – мы смогли выиграть очень много трофеев и завоевать поддержку нескольких поколений болельщиков", — приводит слова Колесникова сайт Шахтера.

"Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что нам по праву есть чем гордиться: «Шахтер» сейчас – это лидер украинского футбола, это клуб, который хорошо знают во всем мире, это команда, которую уважают соперники и любят миллионы украинцев. Сегодня в связи с началом моей работы в партии "Украина – наш дом" я объявляю о сложении своих полномочий вице-президента Шахтера. Это сложное решение, но я принимаю его сознательно, потому что футбол должен быть вне политики".

"Я хочу поблагодарить президента клуба Рината Ахметова за возможность быть частью «Шахтера» на протяжении всех этих лет. Хочу поблагодарить сотрудников клуба за профессионализм и преданность, всех игроков и тренеров – за победы и титулы, наших болельщиков – за веру в «Шахтер», за искреннюю любовь и неоценимую поддержку".

Я ухожу с поста вице-президента, но остаюсь большим другом «Шахтера» и таким же фанатичным болельщиком, каким я был на протяжении десятков лет: еще с тех пор, когда мальчишкой бегал на стадион Шахтер, чтобы поболеть за любимую команду. Сегодня для меня грустный день, но мое сердце навсегда с клубом. Абсолютно убежден, ничто не сможет свернуть Шахтер с победного пути!".

Ранее сообщалось, что Шахтер близок к покупке очередного бразильца.