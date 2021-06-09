Украина

Похоже, что "горняки" пополнятся очередным бразильцем.

В последние недели ходят слухи, что Шахтер активно ведет переговоры с Бенфикой касательно полузащитника Педриньо. Была информация, что "горняки" даже согласовали с португальцами условия трансфера.

Теперь же эту информацию подтвердил агент футболиста Уилл Дантас в комментарии изданию Noticiasaominuto.com.

"Все согласовано, но еще не подписано. Поэтому не могу сказать, что всё решено. Я должен поблагодарить президента Бенфики Луиша Виейру — он всегда относился к нам хорошо и очень этично. Сейчас мы просто ждем подписания контракта", — cказал агент.

В минувшем сезоне Педриньо поучаствовал в 31 матче Бенфики во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.