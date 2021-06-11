Украина

Украинский защитник попрощался с Александрией ввиду подписания контракта с Днепром-1.

Днепр-1 объявил о переходе защитника Валерия Лучкевича. Ввиду этого украинский футболист написал прощальное письмо ко всем представителям Александрии, за которую он выступал последние три года.

"Хочу сказать спасибо, «Александрии» за 2,5 года совместной работы. Было очень приятно работать с тренерским штабом в лице Владимира Шарана, спасибо вам, за то, что поверили и доверили".

"Спасибо каждому болельщику за вашу поддержку, вы были с нами во времена побед и поражений".

"Ну и конечно же, волчары, с вами было невероятно приятно играть на футбольном поле и, что немаловажно, проводить время вне его. Буду сильно за всеми вами скучать. Увидимся на зеленых полях", — написал Лучкевич в своем Instagram.

Напомним, что контракт Валерия Лучкевича с Днепром-1 будет рассчитан на следующие два сезона.