Украина

Перевод интервью нового тренера "горняков" для Corriere dello Sport

Сегодня начинается украинское приключение брешианского (Де Дзерби родился в Брешии – прим. Football.ua) тренера, который рассказал нам о своих ожиданиях и эмоциях.

Жизнь начинается в сорок два года. В этом загадочном и увлекательном путешествии Роберто Де Дзерби, вглядываясь в новые горизонты, открывает ненасытное желание обрести другого себя. За семь лет чудесной истории он после Серии С в Фодже и трёх лет в Сассуоло оказался в Шахтёре. Футбол Де Дзерби был наполнен свежими идеями и ослепительным светом, это – счастье, которое теперь отправится на экспорт. Де Дзерби – мечтатель, которому так просто не угодишь. У него есть необходимость измерять собственные возможности, ставя их под сомнение, гонясь за утопией. Это стиль, не знающий границ, дающий возможность идти дальше.

- Де Дзерби, почему?

- Потому что я хотел вернуться в игру. Потому что хотел расти. Потому что в Сассуоло я, похоже, достиг вершины проекта. Потому что я хотел бы научиться управлять командой с тремя матчами в неделю и обилием иностранных футболистов. Хотел бы попрактиковаться в новом языке и досконально выучить английский.

- Но почему именно Шахтёр?

- Потому что их видение футбола ближе всего к моему. И потому что никто, кроме них, не дал мне чувства, что я могу совершенствоваться дальше.

- Первым делом вы решили вписаться в этот мир, попросив рассказать о нём человека, который хорошо с ним знаком.

- Я позвонил Паулу Фонсеке, к которому испытываю колоссальное уважение. У нас превосходные отношения, и он стал моим проводником в реальность, для меня ранее неизвестную. Никто, кроме человека, уже тренировавшего Шахтёр, не смог бы представить 360-градусную панораму того, что меня там ждёт.

- Синиша Михайлович недавно сказал о вас и о Винченцо Итальяно, тренере Специи: "Но что им ещё необходимо сделать, чтобы заслужить новые возможности?".

- Благодарю Синишу за эти слова. В Италии что-то продвигалось, у меня были контакты, но затем я решил отправиться в Украину. Шахтёр показался мне местом, более подходящим моей идентичности. Это клуб, представляющий мою философию. У него собственная история, которую он хотел бы украсить новыми победами. Я вышел из того, что стало моей зоной комфорта в Сассуоло, где меня любил каждый. Сейчас у меня есть необходимость начать практически с нуля. И я сделал это не ради денег, как иногда пишут. Глупости! Оставшись здесь, я мог бы зарабатывать такие же суммы.

- Можно ли сказать, что с 2014 года, когда вы возглавили Фоджу, становление тренера Де Дзерби было предопределено?

- Я знаю, что поднялся с самого низа, пронеся в себе ту страсть, которую имел, будучи футболистом. Я всегда смотрел на футбол по-своему, даже если менялся сам. Я остался амбициозным, но никогда не был карьеристом. И если этот поворот осуществился в 42 года, то могу быть лишь доволен этим. Но впереди долгий путь.

- Фоджа, затем Беневенто и Сассуоло. Но кем является Де Дзерби, который 14 июня начинает своё приключение в Шахтёре?

- По сути, я остался таким же, как и в начале тренерского пути: тренером, который стремится к красивой игре. Мой приоритет – чувство радости, с которым ты владеешь мячом чаще, чем это делает соперник. Если во мне отыщутся следы чего-то иного, это необходимо убирать из характера. В Фодже я был таким, каким меня воспитала мама. Затем я стал более задумчив, но во мне осталась прямота.

- Ваше прошлое – шкатулка с воспоминаниями.

- Я поиграл везде, но человек, который делал это в Наполи с Клужем, будет готов к любому опыту. И там, и там я почувствовал человеческие и профессиональные изменения, которые помогли мне вырасти. Всё отлично прошло и в тренерской работе. Я никогда не забуду то, что получил от Оресте Вигорито и Джованни Карневали (руководители Беневенто и Сассуоло – прим. Football.ua). Прежде всего они сделали меня тем, кто я сейчас. Мы вылетели с Беневенто, но сделали это под аплодисменты болельщиков, что было незабываемо. В Сассуоло мы оказались способны достигать экстраординарных результатов в условиях, которые можно назвать образцовыми.

- В Серию А возвращаются Аллегри, Моуриньо, Сарри и Спаллетти, а вот вы именно сейчас уходите…

- Должен сказать, что мне жаль лишиться противостояния настолько высокого уровня с коллегами, к которым я испытываю максимальное уважение. Мы говорим о четырёх тренерах, относящихся к категории "топ", к ним можно добавить также Гасперини и Пьоли. С ними чемпионат станет более живым, тем более что среди тренеров есть и другие, развивающиеся фигуры. Серия А расцветает благодаря их культуре и сильным личностям, пересекаясь с которыми, ты обогащаешься.

- Но какова лучшая версия Де Дзерби?

- Люди говорят, что я один из тех, кто побеждает. Не знаю, правда ли это, но думаю, что лучший образец – Гвардьола. Он проиграл финал Лиги чемпионов и был раскритикован за то, что вышел без центрфорвардов и не выпустил чистого опорника, за то, что осмелился сделать именно так, как делал по ходу всего сезона, за то, что его теории не дали результат лишь в эти 90 минут. Его стратегия, которая месяцами подряд вызывала лишь восхищения, вдруг, из-за одного поражения, стала поводом атаковать его. По мне, это неправильно.

- Но возможно ли установить, как сильно влияет тренер на всю команду?

- Большая команда не может быть таковой, если ей не руководит большой тренер, равно как и тренер не может раскрыть потенциал без поддержки сильных футболистов. Рискованно собирать вместе больших мастеров без руководства сильного тренера.

- Что бы Де Дзерби сказал самому себе?

- Конечно, мне не нравится говорить о самом себе, но если бы представился такой случай, то, глядя с высоты, я бы просто порадовался собственному прогрессу, тому, что я сумел реализовать вклад тех, кто в меня поверил и тому, что я сейчас оказался в Шахтёре. Я надеюсь показать, что смогу проявить себя в этом новом измерении и дать своему клубу то, что он от меня ждёт. Также я пожелал бы себе открыть новые миры, в которых я мог бы двигаться, с лёгкостью овладевая английским языком. Меня не беспокоят границы, но я желаю учиться, у меня жажда знаний, эволюцию нельзя остановить.

- Перед тем как уйти, вы насладились попаданием Берарди, Локателли и Распадори в сборную Италии?

- Это только верхушка айсберга. По ходу чемпионата, когда наступала пауза на матчи сборных, уезжали 13-14 игроков. Вечером пятницы за Турцию играли Айхан, Мюлдюр и Демирал, которые тоже имеют отношение к Сассуоло. Или вспомнить, например, Ачерби. Это среда, которая способствовала их расцвету. Но, конечно, громадным удовольствием было видеть Локателли и Берарди настолько интегрированными в игру Манчини.

- Италия, разумеется, вам понравилась?

- Эта команда, которая радует, у которой есть своя идентичность, смелость, которая придаёт гордости быть итальянцем, и которая возвращает людям желание поддерживать свою сборную.

- Сейчас время, когда мысли неизбежно возвращаются к случившемуся с Кристианом Эриксеном…

- Увиденные кадры меня потрясли. Желаю Эриксену вернуться к нормальной жизни, а затем и к игровой карьере, поскольку талант его уровня заслуживает реализации на футбольном поле. В память впечатался кадр с его товарищами, этот заслон из людей, который сначала его защитил, после чего сопроводил за поле. Уникальный, трогательный момент.

Автор: Антонио Джордано, Corriere dello Sport

Перевод: Сергей Шевченко, Football.ua