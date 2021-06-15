Украина

Посмотреть центральный матч игрового дня Евро-2020 можно будет в компании футболистов львовского клуба.

Львовский Рух на своей странице в социальной сети Facebook объявил о проведении достаточно любопытного мероприятия в рамках коллективного просмотра любителями футбола поединка первого тура чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Германии.

Как сообщили в клубе, непосредственно до начала главного поединка пятого игрового дня Евро, во львовской фан-зоне LVIV FAN FESTIVAL пройдет презентация первого новичка "желто-черных" в текущее межсезонье.

Каких-либо подробностей относительно того, о ком может идти речь в данном контексте, пресс-служба клуба не предоставляла, лишь пригласив всех желающих присоединиться к мероприятию за час до стартового свистка позднего вечернего матча.