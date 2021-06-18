Футболист официально пополнил ряды "горняков".
Лассина Траоре, ФК Шахтер
18 июня 2021, 18:03
Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Аякса Лассина Траоре.
Контракт с молодым форвардом подписан на пять лет.
Отметим, что нападающий сборной Буркина-Фасо выступает за Аякс с 2019 года.
В минувшем сезоне Траоре провел 12 поединков, в которых забил семь мячей и отдал шесть ассистов.
Также Лассина открыл счет голам в Лиге чемпионов, расписавшись в воротах Аталанты (сыграл в 5 матчах группового этапа).
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