Украина

Футболист может продолжить карьеру в Каталонии.

Защитник сборной Германии и Аталанты Робин Госенс может оказаться в каталонской Барселоне.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, каталонцы уже вышли на агента игрока, чтобы узнать детали возможного контракта.

Бергамаски хотели бы выручить за своего футболиста около 35 миллионов евро. Ввиду финансовых проблем "сине-гранатовых", эта сумма может стать неподъемной.

Также известно, что Аталанта активировала опцию продления контракта с футболистом до 2023 года. Об отступных не сообщается.

На счету Госенса в минувшем сезоне 32 игры и 11 забитых голов в Серии А.

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