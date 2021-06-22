Украина

21-летний Кристиан продолжит карьеру в луганском клубе.

В летнее трансферное окно луганская Заря, ставшая бронзовым призером УПЛ-2020/21, подпишет правого вингера Кристиана из Гремио Бразил — утверждает Globo.

По информации источника, 21-летний бразилец перейдет в стан команды Виктора Скрипника на правах свободного агента, подписав контракт на три года.

Отмечается, что соглашение Кристиана с Гремио Бразил, выступающего в бразильской Серии Б, действовало до середы июля, однако футболист договорился с клубом о досрочном его расторжении ради переезда в чемпионат Украины.

Тем не менее, Гремио Бразил сохранит определенный процент на владение правами на Кристиана, чтобы получить прибыль с его последующей продажи.

Всего на счету потенциального новичка луганской Зари 28 поединков в бразильской Серии Б, в которых от отметился двумя забитыми мячами.

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