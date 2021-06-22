Украина

Французский вингер вернулся на родину, где будет выступать в Лиге 2.

Крайний полузащитник Максим До Куто Тейшейра больше не является футболистов донецкого Олимпика.

24-летний француз принял решение вернуться на родину, где отныне он будет выступать за Сошо из Лиги 2.

Макс Тейшера подписал с новым клубом полноценный контракт, который рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один год.

В минувшем сезоне экс-игрок Олимпика провел в украинской Премьер-лиге 22 поединка, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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