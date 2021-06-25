23-летний полузащитник выступает за "азовцев" с 2019 года.
Дмитрий Топалов, ФК Мариуполь
25 июня 2021, 12:40
Мариуполь на своем официальном сайте сообщил о продлении арендного соглашения с полузащитником донецкого Шахтера Дмитрием Топаловым.
23-летний украинец проведет в стане "азовцев", за которых выступает с 2019 года, еще один сезон.
В кампании-2020/21 украинской Премьер-лиги Дмитрий Топалов сыграл 18 матчей, в которых он отметился 3 забитыми мячами.
Всего на счету молодого хавбека за Мариуполь 46 поединков и 7 голов.