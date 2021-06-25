Украина

23-летний полузащитник выступает за "азовцев" с 2019 года.

Мариуполь на своем официальном сайте сообщил о продлении арендного соглашения с полузащитником донецкого Шахтера Дмитрием Топаловым.

23-летний украинец проведет в стане "азовцев", за которых выступает с 2019 года, еще один сезон.

В кампании-2020/21 украинской Премьер-лиги Дмитрий Топалов сыграл 18 матчей, в которых он отметился 3 забитыми мячами.

Всего на счету молодого хавбека за Мариуполь 46 поединков и 7 голов.