Украина

Лассина Траоре, Педриньо и Марлон тренируются вместе с другими игроками "горняков".

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал адаптацию молодых футболистов и новичков, которые присоединились к стану "горняков" в летнее трансферное окно.

"Я думаю, что с началом официальных матчей мы уже не будем называть их новичками. Разве что с точки зрения срока, который они у нас находятся. А что касается понимания игры, того, как они вливаются в коллектив, как адаптируются, я думаю, ребята будут на 99,9 процента готовы. Они понимают игру, которую проповедует Роберто Де Дзерби, и полностью выкладываются в тренировочном процессе. Поэтому, думаю, с первыми официальными матчами мы уберем слово «новичок» из их представления".

"Можно выделять и молодых игроков, но вопрос в том, чтобы они почувствовали первую команду, главного тренера. Сегодня сложно сказать, кто останется и кто уйдет, но независимо от этого игроки будут понимать, в какой футбол мы хотим играть, что проповедует Де Дзерби. Для ребят это очень серьезный, большой опыт. Главным бонусом будет то, кого оставит наставник. Еще рановато говорить. Молодые футболисты Де Дзерби нравятся. Мне кажется, еще неделя, и мы уже будем понимать, кто останется с нами", — приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

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