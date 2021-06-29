Очередные два футболиста покинули донецкую команду.
Владислав Хамелюк и Иссьяр Драме, Олимпик Донецк
29 июня 2021, 16:20
Олимпик на своем официальном сайте объявил об уходе защитника Иссьяра Драме и полузащитника Владислава Хамелюка.
Стороны приняли решение расторгнуть контракты по обоюдному согласию.
22-летний француз выступал за донецкую команду с октября 2020 года, за которую успел сыграть 19 матчей.
Что же касается украинского хавбека, то он присоединился к Олимпику в январе 2021 года. В минувшем сезоне УПЛ Хамелюк принял участие в 4 поединках, отметившись 1 голом.
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