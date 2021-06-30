Украина

Кипер высказался о критике национальной команды.

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020.

"Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение "до" и "после" каждого матча! Без исключений!

Большой привет профессиональным диванным критикам. P.S. Вот и желание сбылось", — написал в своем Instagram-аккаунте Пятов.

Отметим, что переиграв в 1/8 финала Евро-2020 сборную Швеции, Украины сыграет против сборной Англии.

Поединок состоится третьего июля в Риме. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

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