Украина

Бразилец высказался о состоянии своего здоровья.

Левый защитник донецкого Шахтера Исмаили, не появлявшийся на футбольном поле с февраля из-за травмы, прокомментировал свое нынешнее состояние здоровья.

"Я начал работать на неделю раньше, чем все, из-за того что у меня была серьезная травма колена. Все хорошо, но, к сожалению, когда вернулся к тренировкам с командой, почувствовал дискомфорт. Сейчас вновь занимаюсь индивидуально, стараюсь потихоньку интегрироваться в команду, больше работая в фитнесе для укрепления мышечной ткани. Надеюсь, уже спустя пару недель смогу работать в общей группе".

"Нет, дискомфорт я почувствовал еще во время первой недели работы с командой. А бывает по-разному: то чувствуешь боль, то нет. Повторюсь, нужно потихоньку интегрироваться и возвращаться. Надеюсь, проблем не возникнет, я стану чувствовать себя лучше и буду помогать «Шахтеру», работая со всей группой игроков", — приводит слова Исмаили официальный сайт Шахтера.

В минувшем сезоне Исмаили из-за травмы провел всего три поединка (два — в УПЛ, один — в Лиге Европы), в которых заработал одно предупреждение.