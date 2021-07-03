Футболист не оказался в Хорватии и не пожалел.
Андрей Шевченко, Getty Images
03 июля 2021, 18:55
Карьера украинского форварда Андрея Шевченко сложилась наилучшим образом. После отличной игры за киевское Динамо нападающий перешел в итальянский Милан, где стал звездой мирового футбола и выиграл Золотой мяч.
Однако, как сообщает издание в Хорватии издание Sportske novosti, карьера Шевченко могла сложиться абсолютно по-другому.
Весной 1997 года молодого форварда предложили местному клубу Осиек. Тогда клуб стал бронзовым призером чемпионата страны, но активно искал футболистов в линию атаки.
Сначала поиск проводился в Венгрии, а затем скауты Осиека положили глаз на молодого игрока из Украины.
Руководство Динамо было готово отпустить Шевченко в хорватский клуб, однако потребовало 500 тысяч долларов компенсации. Для Осиека такая сумма была неподъемной.
Спустя два года Андрей Шевченко оказался в Милане, а "бело-синие" заработали на его трансфере 25 миллионов евро.
Отметим, что ныне в Осиеке выступает украинский защитник Евгений Чеберко и хавбек Дмитрий Лепа.
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