Украина

Футболист не оказался в Хорватии и не пожалел.

Карьера украинского форварда Андрея Шевченко сложилась наилучшим образом. После отличной игры за киевское Динамо нападающий перешел в итальянский Милан, где стал звездой мирового футбола и выиграл Золотой мяч.

Однако, как сообщает издание в Хорватии издание Sportske novosti, карьера Шевченко могла сложиться абсолютно по-другому.

Весной 1997 года молодого форварда предложили местному клубу Осиек. Тогда клуб стал бронзовым призером чемпионата страны, но активно искал футболистов в линию атаки.

Сначала поиск проводился в Венгрии, а затем скауты Осиека положили глаз на молодого игрока из Украины.

Руководство Динамо было готово отпустить Шевченко в хорватский клуб, однако потребовало 500 тысяч долларов компенсации. Для Осиека такая сумма была неподъемной.

Спустя два года Андрей Шевченко оказался в Милане, а "бело-синие" заработали на его трансфере 25 миллионов евро.

Отметим, что ныне в Осиеке выступает украинский защитник Евгений Чеберко и хавбек Дмитрий Лепа.



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