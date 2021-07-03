Украина

Футболист не попал в заявку на игру.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со стартовым составом на матч четвертьфинала Евро-2020.

В заявку на поединок неожиданно не попал хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

Как сообщает ТК Футбол 1/2/3, Малиновский не сыграет из-за травмы. Однако его беспокоит не старая травма грыжи, а новое повреждение.

Детальнее станет известно только после прохождения игроком медицинского обследования.

Что касается отсутствия в составе Тараса Степаненко, то он не попал в старт из-за решения тренера.

Напомним, уже сегодня, 3 июля, пройдет матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.



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