Украина

Черниговчане познали серьезные кадровые потери уже на старте трансферного окна.

Черниговская Десна завершила минувший футбольный год на шестой позиции в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, которая не позволила ей рассчитывать на попадание в еврокубки на следующий сезон.

Именно поэтому команда Александра Рябоконя получила возможность немного продлить себе отпускной период, вернувшись к работе на тренировочных занятиях лишь 4 июля.

Стоит отметить, что "северяне" уже успели понести серьезные кадровые потери в текущее трансферное окно. Клуб покинул сразу девять футболистов: Евгений Паст, Павел Полегенько, Максим Имереков, Йонас Тамм, Ефим Конопля, Андрей Мостовой, Андрей Гитченко и Владислав Огиря — все они, так или иначе, составляли костяк команды по ходу прошлого сезона.

В то же самое время, Александр Рябоконь на первом этапе предсезонной подготовки сможет рассчитывать на вернувшихся из аренды Илью Шевцова и Евгения Белича, а также пятерых потенциальных новичков команды, имена которых в клубе, на данный момент, на сообщают.

Согласно информации пресс-службы Десны, клуб проведет четыре спарринга до начала сезона УПЛ, первый из которых мог состоятся уже 10 числа, однако игру против беларуского Гомеля пришлось отменить по причине закрытия границ из-за решения самопровозглашенного "президента" Александра Лукашенко.

Стоит отметить, что первый официальный матч сезона Десна проведет дома против вернувшегося в "элиту" одесского Черноморца. Примерная дата игры — 25 июля.