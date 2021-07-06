Украина

Нападающий Динамо прокомментировал процесс прохождения тренировочных сборов вместе с командой.

Юный нападающий киевского Динамо Владислав Ванат, который в данный момент находится вместе с основной командой на тренировочных сборах в Швейцарии, поделился впечатлениями от работы под руководством Мирчи Луческу, а также эмоциями от забитого гола в ворота французского Дивона, который стал пятым для его команды в том поединке.

"Мне импонирует, что Мистер пытается давать одинаковое количество игрового времени футболистам моего амплуа, потому что главное для футболиста — это игровое время. Мистер дает нам возможность, а мы стараемся выходить на поле и доказывать, на что способны. Все игроки равны и каждый пытается показать себя с лучшей стороны.

В день игры у нас была утренняя тренировка. Антюх, Кравченко и я занимались около двух часов, а вечером вышли играть. В принципе, ноги уже более-менее привыкли, не сильно трудно в физическом плане.

Прежде всего, мы играем в футбол. Поэтому должны выходить на каждую игру максимально сконцентрированными и всех побеждать. Забивать голы — всегда приятно. Спасибо Владу Дубинчаку за хорошую передачу. В тренировочном процессе мы так и отрабатываем, что нападавшие должны завершать все атаки и забивать голы.

У меня был шанс забить и в матче против Лозанны, но тогда я сильно пробросил мяч себе на ход. Поле было искусственным и влажным — не рассчитал.

На первых сборах при Луческу было даже тяжелее, чем здесь. Но они для того и существуют, чтобы на них были хорошие нагрузки. Можно сказать, что мы уже адаптировались к требованиям Мирчи Луческу", — подытожил футболист.

Следующий контрольный поединок киевское Динамо проведет против швейцарского Люцерна 7 июля.