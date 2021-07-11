Украина

Наставник сборной Украины снова намекнул на то, что хочет в будущем тренировать клуб.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в очередной раз прокомментировал свое будущее в национальной команде и намекнул на то, что хотел бы в будущем работать с клубом.

"Определенно оцениваю тот факт, что однажды я хотел бы возглавить какой-то клуб. Я отработал пять лет со сборной Украины, так что теперь нужно спокойно оценить наше будущее. Я бы хотел тренировать клуб.

Сейчас все видят хорошую версию тренера Андрея Шевченко, но плохую лучше не знать. На этой работе иногда нужно быть плохим и злым.

Меня вдохновили мастер Валерий Лобановский, Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо. Это великие тренера, которое многое выиграли в своей карьере", — приводит слова Шевченко Milan Reports со ссылкой на шоу Calciomercato L'Originale от Sky Sports.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины добралась до четвертьфинала турнира, где уступила будущему финалисту — Англии со счетом 0:4.

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