Украина

На счету легионера из Ингульца 240 поединков.

По итогам минувшего сезона УПЛ полузащитник Ингульца Младен Бартулович вошел в десятку лучших легионеров по количество проведенных поединков за всю историю. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В настоящее время Бартулович занимает седьмое место в рейтинге гвардейцев, опередив бывшего хавбека Шахтера Тайсона. Теперь на счету 34-летнего хорвата 240 поединков, а у бразильца 239 матчей.

Также отметим, что этот рейтинг возглавляет бывший защитник Шахтера Дарио Срна, который провел 339 поединков. Он выступал за "горняков" в период с 2004 по 2018 год. На втором месте идет Желько Любенович (303), а тройку лучших дополняет Максим Шацких (298).

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