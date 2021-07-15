Украина

"Горняки" показали всем экипировку на следующий футбольный год.

Шахтер презентовал игровую форму на следующий сезон. Основная выполнена в оранжевом цвете. Второй же комплект — в черном.

Это первая экипировка, которую для украинского гранда сделала Puma. Ранее "горняки" сотрудничали с Nike.

Также Шахтер представил вратарские комплекты, которые выполнены в двух цветах, — зеленом и белом.

Отметим, что форма поступит в продажу с завтрашнего дня в онлайн-магазине донецкого Шахтера.