Украина

Львовский клуб заявил тернопольской городской стадион имени Романа Шухевича в качестве резервной домашней арены.

Рух на своем официальном сайте сообщил о том, где будет проводить свои домашние матчи следующего сезона.

Ввиду того, что львовский стадион Украина лишился третьей категории, необходимой для проведения поединков уровня украинской Премьер-лиги, футбольный клуб Рух временно "переедет" на тернопольский стадион имени Романа Шухевича.

При этом нельзя не отметить, что данное решение имеет временный характер, пока стадион Украина не вернет себе третью категорию.

"Футбольный клуб Рух заявил тернопольской городской стадион имени Романа Шухевича, как резервную домашнюю арену. Соответствующее письмо руководство Руха направило в Украинскую ассоциацию футбола и Украинскую Премьер-лигу.

Основным домашним стадионом клуба продолжает оставаться Украина, который был заявлен УАФ при прохождении процедуры аттестации на новый сезон и на тот момент был в перечне стадионов 3-й категории.

В письме футбольный клуб Рух просит предоставить перечень недостатков стадиона Украина, которые служили основанием для решения о лишении стадиона 3-й категории и гарантирует после получения такого перечня устранить соответствующие недостатки для соответствия стадиона Украина 3-й категории", — сказано в официальном заявлении Руха.