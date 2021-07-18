Вашему вниманию прямая видео онлайн-трансляция контрольного поединка украинских клубов.
Десна - Верес
18 июля 2021, 15:59
Десна из Чернигова встретится с ровненским Вересом в товарищеском поединке, который пройдет в рамках подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги.
Матч состоится в воскресенье, 18 июля, в 18:00 по киевскому времени.
Видео онлайн-трансляция спарринга Десна — Верес:
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