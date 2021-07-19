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Наставник Днепра-1 прокомментировал итоги периода подготовки команды к новому сезону.

В своем заключительном товарищеском поединке перед стартом нового сезона украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 минимально уступил луганской Заре (0:1).

По завершению игры, главный тренер днепрян Игор Йовичевич поделился впечатлениями как от отчетного поединка, так и, в целом, от всего процесса сборов для его команды.

"Этим летом у нас все спарринги очень квалифицированные: Ворскла, Александрия, Колос и, вот, сегодня соперником был еще один участник еврокубков, который доказала свой класс в напряженном боевом матче.

В первом тайме они создали нам много проблем свои давлением, агрессией, прессингом. Они играли так не только с нами, но и против Динамо, Шахтера в прошлом сезоне. Это их стиль, который им очень удачно удается воплощать.

Мы это претерпели. Несмотря на то, что они доминировали на мяче, не могу сказать, что до гола у них были конкретные моменты. Напротив, у нас были шансы на контратаках. Мы играли с пространством, а они играли с мячом.

Допустили одну ошибку в центре поля, и они, благодаря квалификации и мастерству, превратили ее в гол. Это их козырь — игра в ромбе. Если не перекрыть определенные зоны — они создают проблемы.

Сейчас окончательные выводы делать мы не будем. Конечно, некоторые футболисты играют не на родных позициях. Но хотелось бы, чтобы они имели волну под ногами. Надо поработать несколько дней на последней неделе межсезонья над физическими параметрами, усовершенствовать тактику. И, если играем 3-4-3, то чтобы этот гол не повторился.

Если это должно было произойти, пусть уже лучше это случилось сегодня. Еще все можем исправить, и это лишь мелочь в тактическом решении.

В следующем матче играем против Ворсклы, которая играет в два форварда, которые впереди фиксируют наших центральных защитников, плюс Кане. Поэтому, еще раз говорю, сегодняшний матч пойдет в актив при подготовке к первому матчу чемпионата. Конечно, у нас не играли несколько футболистов: Чуже, Пихаленок, Довбик. Так же и у соперника не было Гладкого, Кочергина, Кабаева, Вернидуба.

Конечно, у нас есть определенные планы. Скрытый нападающий может опуститься между линиями, предоставить численное превосходство, а в другой фазе пойти в индивидуальный прессинг против Фаворова, Имереков, Цвека. И когда нам это удавалось, после отбора мяча, мы создавали моменты. Не буду все рассказывать, но против команды из зоны еврокубков, которая имеет четкую идею тренера, показали, что можем выиграть матч. Несмотря на то, что они, возможно, были лучше с мячом в ногах.

Команда готова и с нетерпением хочет начать чемпионат. Ждем еще пару футболистов, чтобы доукомплектоваться и сконцентрироваться окончательно в начале чемпионата.

В Полтаве всегда трудно играть, команда также играет в еврокубках. Против них тоже был хороший спарринг... Могу сказать, что это были лучшие сборы за несколько моих последних тренерских лет. Будто играли в УПЛ уже.

Возможно, нет такого психологического давления, но напряжение очень высоко. Такого количества единоборств не было, наверное, когда мы играли здесь с ними в конце чемпионата. Они не хотят уступать, мы тоже не убираем ножки. И это хорошо.

Конечно, мы все ждем хороший событий для всех: открытая тренировка, представление новичков. Это обычное дело для европейских клубов, поэтому будет интересно. Если не ошибаюсь, и в чемпионате открывают трибуны для зрителей. Это очень большой плюс для чемпионата. Есть очень качественные матчи, и с болельщиками они могут быть на уровне Бундеслиги.

Здесь есть характерные команды, здесь физическая лига с мощными быстрыми футболистами. И с болельщиками намного легче достичь результат. Поэтому, я приглашаю их на открытую тренировку, и чтобы их можно было больше с нами на протяжении всего чемпионата.

Знаю, что они будут гордиться нами, когда увидят, что команда бьется с первой до последней минуты. Никогда они не упрекнут нам, что мы не дрались. Возможно, иногда результат будет не таким, как мы хотим, но поле мы будем покидать в крови", — подытожил хорватский специалист.

Напомним, что матч Ворскла — Днепр-1 состоится 26 июля, начало в 19:30 по киевскому времени.