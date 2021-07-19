Украина

Футболист всего несколько дней перебывал без клуба.

Полузащитник Сергей Гринь, несколько дней назад покинувший луганскую Зарю, перешел в Александрию.

Контракт с 27-летним хавбеком рассчитан на два года, до 2023 года.

Отметим, что Гринь — воспитанник донецкого Шахтера. Также футболист успел поиграть за киевский Арсенал, Мариуполь, Олимпик, Верес и датский Вайле.

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