Футболист всего несколько дней перебывал без клуба.
Сергей Гринь, ФК Александрия
19 июля 2021, 15:55
Полузащитник Сергей Гринь, несколько дней назад покинувший луганскую Зарю, перешел в Александрию.
Контракт с 27-летним хавбеком рассчитан на два года, до 2023 года.
Отметим, что Гринь — воспитанник донецкого Шахтера. Также футболист успел поиграть за киевский Арсенал, Мариуполь, Олимпик, Верес и датский Вайле.
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