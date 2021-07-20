Украина

Молодой форвард высказался об уровне готовности своей команды к старту чемпионата Украины.

Шахтер подходит к завершающему этапу подготовки к новому сезону украинской Премьер-лиги, который стартует для "горняков" поединком против Ингульца.

Перед этим подопечным Роберто Де Дзерби еще предстоит товарищеская встреча с Оболонью, которая состоится сегодня, 20 июля, в 18:00 по киевскому времени.

Нападающий донецкого клуба Даниил Сикан поделился мнением касательно уровня подготовки Шахтера к старту новой кампании.

"Тяжело, но думаю, тренерский штаб рассчитывает на наши физические силы, как мы готовы. Они видят по тренировкам, кто как себя чувствует".

"Думаю, команда почти готова, на 99%. Осталось провести спарринг против Оболони, выиграть и начать хороший путь в чемпионате", — заявил Сикан в программе Shakhtar News.

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