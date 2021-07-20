Украина

"Горняки" провели очередной контрольный матч в рамках подготовки к УПЛ.

Донецкий Шахтер в товарищеском матче не оставил шансов представителю Первой лиги киевской Оболони (5:0).

В первом тайме "горняки" отправили в ворота номинальных гостей четыре мяча. Авторами голов стали Педриньо, Соломон, Майкон и Траоре.

Во втором тайме Де Дзерби обновил состав. Однако сразу же Шахтер забил пятый мяч, который оказался на счету Бондаренко.

Шахтер - Оболонь 5:0

Голы: Педриньо,8, Соломон, 19, Майкон, 37, Траоре, 39, Бондаренко, 47

Шахтер (1 тайм): Трубин — Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко — Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон — Траоре.

Шахтер (2 тайм): Пятов — Конопля, Мампасси, Витао, Булеза, Маркос — Бондаренко, Тете, Судаков, Мудрик — Дентиньо.