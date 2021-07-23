Украина

Football.ua рассказывает о главных вопросах УПЛ, ответы на которые украинские болельщики получат в конце грядущего сезона.

Вот и отгремело долгожданное Евро-2020, и пришло время украинскому футболу вернуться в повседневную жизнь украинских болельщиков.

УПЛ стартует уже сегодня матчем Львова против Мариуполя в 19:30. Перед стартом чемпионата мы решили собрать в этот материал главные интриги, которые будут в текущем сезоне УПЛ.

Сумеет ли Динамо повторить прошлогодний успех?

Киевское Динамо в прошлом сезоне под руководством Мирчи Луческу неожиданно для многих сумело собрать все трофеи. Донецкий Шахтер проиграл киевлянам по всем фронтам, хотя именно он считался главным фаворитом всех турниров.

Перед стартом этого сезона в Шахтере поменялся главный тренер и была проведена убедительная летняя трансферная компания.

Как будет выглядеть Шахтер при Де Дзерби?

Донецкому клубу удалось заполучить одного из самых перспективных молодых специалистов Европы. Многие обозреватели чемпионата Италии позитивно отмечали проделанную им работу в Сассуоло. Сумеет ли он воплотить свои идеи в жизнь в Шахтере? И если сумеет, то насколько быстро?

Получится ли у кого-то из молодых украинцев Шахтера закрепиться в первой команде?

Шахтер заявил на сезон целую плеяду молодых украинских игроков. Некоторые из них уже успели дебютировать за первую команду, кто-то только мечтает об этом. Мудрик, Сикан, Конопля, Судаков, Бондаренко, Бондарь. Сможет ли кто-то из этих ребят попасть хотя бы в ротацию "горняков"?

Сумеет ли Днепр-1 в этом сезоне бороться за бронзу?

СК Днепр-1 в прошлом сезоне преодолел два абсолютно разных этапа. По итогам первой половины днепряне заняли последнее место в турнирной таблице, но вот во второй половине были в числе лучших команд чемпионата. Днепр-1 сумел продлить аренду Чуже, заполучил в свои ряды Лучкевича, Кравченко, Русина, Паста. Из потерь отмечаем уход Лукаса Тейлора в ПАОК на правах свободного агента. Днепр-1 действительно выглядит той третьей силой, которая в новом сезоне должна, как минимум, навязать борьбу Заре за третье место. Но и Динамо с Шахтером легкой жизни в противостоянии с командой Йовичевича ждать не приходится.

Кто будет основным форвардом Динамо?

Позиция форварда в киевском Динамо уже который год продолжает быть самой проблемной. Еще со времен Хацкевича эту позицию пытались закрыть качественным исполнителем. Был куплен испанец Фран Соль, но в итоге он оказался не нужен Динамо, а те форварды, которые есть в распоряжении столичного клуба, не особо тянут необходимый уровень. Первую половину прошлого сезона основным форвардом Динамо был Владислав Супряга. Он получил достаточно игрового времени и проявил себя крайне плохо. После зимнего перерыва основным форвардом у Луческу стал Артем Беседин. Румынский наставник хвалил Беседина, который вернулся после дисквалификации. Артем не феерил, но явно лучше выглядел на фоне Супряги.

На Евро-2020 Беседин получил травму, которая выбила его на длительное время, делать ставку на Супрягу снова – слишком опрометчивое решение. Потому в Динамо появился белорус Илья Шкурин, также пока неизвестна судьба Владислава Кулача, который был на просмотре в Динамо на сборах.

Оправдает ли себя старый добрый формат с 16 командами?

УПЛ расширилась и приобрела прежний уже подзабытый вид – 16 команд. До сих пор существуют разные мнения по поводу того, стоило ли снова расширять лигу, ведь уровень конкуренции достаточно низок. Надо признавать, что уровень украинского футбола в целом снизился после 2012 года и если говорить о конкурентной лиге, то по такой логике там должны играть три с половиной команды.

Побьет ли Селезнев рекорд Реброва/Шацких?

Евгений Селезнев весь прошлый сезон заявлял о своих амбициях стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины за всю историю. Для того, чтобы осуществить свою мечту Евгению надо забить еще 8 голов, что достаточно много, учитывая его возраст и команды, в которых он может этого добиться. Скандальная история с Колосом поставила крест на его второй половине прошлого сезона. Сейчас же форвард тренируется с Минаем и вполне вероятно начнет сезон в этом клубе. Но забивать голы за Минай – это крайне непростая задача! Милевский не даст соврать.

Кто будет бороться за выживание?

Перед стартом сезона, не посмотрев несколько туров, крайне сложно определить, кто же будет в числе главных аутсайдеров. Новички Металлист-1925 и Верес не выглядят слабее тех же Львова, Ингульца или Миная. Черноморец, арендовавший 12 игроков у Динамо, и вовсе вряд ли будет обременен мыслями о выживании.

Основные претенденты на еврокубки?

Колос и Ворскла выглядят вполне боеспособно и, наверняка, будут ставить перед собой задачи выступить в текущем сезоне не хуже сезона прошлого. По поводу Десны такой уверенности нет и близко. Черниговцы растеряли своих лидеров и теперь они выглядят командой, которая будет в нижней части турнирной таблицы по итогам сезона. Также среди претендентов на еврокубки точно будет Днепр-1.

Кого из тренеров УПЛ уволят первым?

Это предугадать довольно непросто. Тут необходимо вспоминать клубы, у которых часто происходят различного рода казусы… Минай или же ФК Львов вполне подходят. Можно говорить о вспыльчивости Григория Козловского и если его Рух будет иметь плохие результаты, то и под Иваном Федыком стул может зашататься. Добавим сюда и достаточно неожиданный вариант – Александр Рябоконь. Этот специалист работает с клубом с 2012-го года и сумел вывести команду на определенно новый качественный уровень. Только вот проблемы Десны существенно ослабили "азовцев" и удержать предыдущую высокую планку будет невероятно тяжело. Резкое снижение спортивных результатов может заставить наставника и клуб пожать руки и на этом разойтись.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Из очевидных вариантов – Виктор Цыганков. Сюда же добавляем новичка Шахтера Лассину Траоре. Также вполне может наконец-то во всю мощь заявить о себе Артем Довбик. Возможно, Александр Гладкий сумеет выдать еще один неплохой сезон. Также в этот список добавим и Нику Сичинаву, который теперь будет выступать за Колос.

Сугубо ради забавы добавим еще несколько "веселых" интриг УПЛ с претензией на юмор.

Кто победит в соревновании за звание лучшего фарм-клуба, "Арендовец" или "Арендуполь"?

Длительное время в УПЛ донецкий Шахтер всех своих молодых игроков обкатывал в Мариуполе и запрещал тем играть против себя. Ранее и у Динамо были клубы, где количество арендованных игроков у киевского клуба зашкаливало. Вспоминается Говерла Вячеслава Грозного, когда ужгородцы людей для заявки на игру против Динамо найти не могли.

В текущем сезоне "гордое" звание фарм-клуба Динамо подхватил одесский Черноморец. Уже на данный момент в одесский клуб на правах аренды отправилось 12 молодых динамовцев.

Кто первым угодит в "пьяный скандал"?

Времена меняются, вырастают новые поколения футболистов, но наши спортсмены по-прежнему попадают в различного рода неприятные ситуации, связанные с алкоголем. Половину сезона мы наблюдали за войной Колоса и Селезнева. Евгений изо всех сил с завидной настойчивостью доказывал, что он не пил во время зимних сборов. Той же зимой в ДТП в нетрезвом виде угодил игрок Шахтера Владислав Вакула. Арендовавшая на тот момент Вакулу Десна сразу же отказалась от его услуг. Закрыл эту пьяную эстафету уже экс-футболист Шахтера Вячеслав Шевчук, который в нетрезвом виде был пойман за рулем собственного автомобиля.

Эти истории с алкоголем поучительные и явно не последние, подобное наверняка ждет нас в будущем. Умельцы в этом деле еще не перевелись. Как минимум, Милевский же еще не объявлял об окончании карьеры?

Какой клуб станет первым "убитым" судьями?

Многие управленцы клубов после серии неудачных результатов любят искать заговоры вселенского масштаба и при первой удобной возможности грешить в сторону судей. Иногда это имеет под собой почву, а иногда нет. Тем не менее, жаловаться на арбитров никогда не перестанут, собственно, как и пить.

Представитель какого клуба первым начнет сквернословить в прямом эфире?

Маты в прямом эфире стали нормой для футболистов, функционеров, работников клубов и телеканалов в прошлом году. Интересно, продолжится ли данный флешмоб в новом сезоне?

Сергей Горбаченко, Football.ua