Украина

Football.ua представляет анонс матча 1-го тура УПЛ.

Новый футбольный сезон стартовал в Украине. Некоторые команды уже отыграли свои поединки и лидерство в турнирной таблице уже захватил донецкий Шахтер. Заря или же Александрия могут догнать "горняков". Для этого требуется победа в очном противостоянии.

Заря – Александрия

Воскресенье, 25 июля, 19:30. Славутич-Арена, Запорожье. Владимир Новохатний – главный арбитр матча. Трансляция на телеканале УНИАН.

В первом туре в Запорожье померяются силами Заря и Александрия. Пожалуй, еще даже год назад такой матч вполне мог претендовать на звание центрального матча тура, но за лето Александрия сильно видоизменилась и уже явно не входит в перечень лучших клубов Украины.

Руководство александрийцев решило попрощаться с многолетним главным тренером Владимиром Шараном. Также команду покинули ключевые исполнители, которые олицетворяли Александрию долгие годы. Речь идет о: Банаде, Гречишкине, Панькиве, Лучкевиче, Пашаеве. Также команду покинул главный форвард Артем Ситало и, хорошо проявивший себя в прошлом сезоне, Роман Вантух (вернулся в Динамо после аренды). Теперь главный тренер Александрии – достаточно молодой Юрий Гура, который перед этим работал с молодежной командой.

Несмотря на все потери Александрия сумела усилиться. На правах аренды к команде присоединился Андрей Цуриков, также Сергей Рыбалка, известный в Украине своими выступлениями за Динамо, теперь будет играть за Александрию. Опять же крайне важно, что александрийцам удалось удержать в команде своего ведущего исполнителя Кирилла Ковальца. Именно от его игры зависит атакующий потенциал команды.

Александрия выглядит интересно, но в борьбе за еврокубки выглядит не конкурентоспособно, а в игре против Зари тем более. Хотя и луганчане в который раз потеряли группу своих лидеров этим летом. Команду покинули: Василь, Абу-Ханна, Юрченко и Иванисеня. Все 4 игрока были очень важными исполнителями в команде Виктора Скрипника. Неизвестно сколько понадобится времени луганской команде, чтобы восполнить эти потери. Заря поработала на трансферном рынке и подписала Имерекова со Снурницыным, которые будут восполнять потерю в центре обороны. У Динамо были арендованы Алибеков и Булеца. Один явно на замену Иванисене, а второй на замену Юрченко. Также были подписаны два бразильских игрока – Гильерме и Кристиан. Но сейчас говорить о том усиление это для команды или нет сложно, пока мы не увидим этих игроков в деле на футбольном поле.

Оба коллектива существенно видоизменились в летнее межсезонье. Ряд игроков покинули команды, на их места пришли новые исполнители. Но именно Заря выглядит предпочтительнее и выступает в роли фаворита в этом матче, хотя не исключено, что этот матч может закончится и ничейным результатом.

ПРОГНОЗ 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua