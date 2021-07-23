Украина

Матчи вице-чемпиона Украины смогут посмотреть телезрители в Италии.

Шахтер этим летом назначил нового главного тренера — одно из открытий прошлого сезона Серии А Роберто Де Дзерби.

Данное решение привлекло дополнительный интерес к выступлениям "горняков" со стороны итальянских зрителей.

Как сообщает футбольный журналист из Италии Уэсли Виктор Мак, Sky Italia выкупила телевизионные права на пока матчей Шахтера.

Ближайший поединок "горняки" проведут в рамках первого тура чемпионата Украины против Ингульца из Петрово.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:00.