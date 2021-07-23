Матчи вице-чемпиона Украины смогут посмотреть телезрители в Италии.
Афиша, фото Sky Italia
23 июля 2021, 18:59
Шахтер этим летом назначил нового главного тренера — одно из открытий прошлого сезона Серии А Роберто Де Дзерби.
Данное решение привлекло дополнительный интерес к выступлениям "горняков" со стороны итальянских зрителей.
Как сообщает футбольный журналист из Италии Уэсли Виктор Мак, Sky Italia выкупила телевизионные права на пока матчей Шахтера.
Ближайший поединок "горняки" проведут в рамках первого тура чемпионата Украины против Ингульца из Петрово.
На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 19:00.