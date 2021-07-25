Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский Металлист 1925 и львовский Рух.

Поединок между харьковским Металлист 1925 и львовским Рухом на ОСК Металлист открывает воскресную часть программы первого тура украинской Премьер-лиги.

Валерий Кривенцов в первом матчей в истории своей команды в рамках "элитного" первенства хорошо знакомый по Первой лиге состав исполнителей, среди которых можно выделить хорошо известного болельщикам Олега Голодюка в центре полузащиты.

В то же самое время, со стороны Ивана Федика мы увидели классический состав образца конца прошлого сезона, который увенчал арендованный у Шахтера Андрей Борячук на острие атаки.

Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк, Габелок, Крыськив — Савин, Пономарь, Батюшин.

Запасные: Коваленко, Ермаков, Ченбай, Квакич, Ременюк, Протасов, Дмитренко, Фабиньо, Задерака.



Рух: Бандура — Гагун, Белый, Дидык, Мысык — Мартынюк — Бойчук, Кухарук, Федорчук, Климчук — Борячук.

Запасные: Панькив, Альваренга, Карасюк, Сыч, Лях, Ориховский, Притула, Кузык, Кондраков.



Матч Металлист 1925 — Рух начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.