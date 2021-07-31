Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

В рамках второго тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец сыграет против СК Днепр-1. Поединок пройдет на Днепр-Арене из-за плохого газона на стадионе в Одессе.

Черноморец — Днепр-1

Суббота, 31 июля, 19:30. Днепр-Арена, Днепр. Арбитр — Виктор Копиевский. Трансляция на телеканале Футбол 2.

После первого тура УПЛ, в котором Черноморец без шансов уступил Десне, команду критиковали абсолютно все. 14 арендованных у киевского Динамо футболистов выглядели блекло на фоне черниговцев, которые потеряли множество важных игроков в летнее межсезонье. Дебютный матч после возвращения в УПЛ выдался очень неудачным. Выезд в Днепр, а одесситы будут номинальными хозяевами на Днепр-Арене, очень важен для подопечных Юрия Мороза. Два подряд поражения могут сильно ударить по самолюбию футболистов, которые еще "вчера" выступали в молодежном чемпионате страны. Положительный результат в такой ситуации очень важен.

Днепр-1 новый чемпионат начинал в Полтаве. Очень сложная игра выдалась у днепрян против Ворсклы. И если бы не герой сборной Украины Артем Довбик, который оформил дубль в ворота Ризныка, неизвестно что бы было. Днепр-1 находится в середине таблицы, но это не тот результат, который удовлетворяет тренерский штаб во главе с Игором Йовичевичем, руководство да и самих футболистов. Но делать выводы слишком рано, да и не стоит, ведь чемпионат только начался. Победа может поднять днепрян в зону Еврокубков, и это именно то, о чем они мечтают.

Ориентировочные составы:

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