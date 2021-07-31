Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.
Днепр-1 - Черноморец, ФК Черноморец
31 июля 2021, 07:30
В рамках второго тура украинской Премьер-лиги одесский Черноморец сыграет против СК Днепр-1. Поединок пройдет на Днепр-Арене из-за плохого газона на стадионе в Одессе.
Черноморец — Днепр-1
Суббота, 31 июля, 19:30. Днепр-Арена, Днепр. Арбитр — Виктор Копиевский. Трансляция на телеканале Футбол 2.
После первого тура УПЛ, в котором Черноморец без шансов уступил Десне, команду критиковали абсолютно все. 14 арендованных у киевского Динамо футболистов выглядели блекло на фоне черниговцев, которые потеряли множество важных игроков в летнее межсезонье. Дебютный матч после возвращения в УПЛ выдался очень неудачным. Выезд в Днепр, а одесситы будут номинальными хозяевами на Днепр-Арене, очень важен для подопечных Юрия Мороза. Два подряд поражения могут сильно ударить по самолюбию футболистов, которые еще "вчера" выступали в молодежном чемпионате страны. Положительный результат в такой ситуации очень важен.
Днепр-1 новый чемпионат начинал в Полтаве. Очень сложная игра выдалась у днепрян против Ворсклы. И если бы не герой сборной Украины Артем Довбик, который оформил дубль в ворота Ризныка, неизвестно что бы было. Днепр-1 находится в середине таблицы, но это не тот результат, который удовлетворяет тренерский штаб во главе с Игором Йовичевичем, руководство да и самих футболистов. Но делать выводы слишком рано, да и не стоит, ведь чемпионат только начался. Победа может поднять днепрян в зону Еврокубков, и это именно то, о чем они мечтают.
Ориентировочные составы:
Интересные факты:
- Днепряне не побеждают в УПЛ 4 игры подряд
- Черноморец в статусе хозяина поля забивает голы в УПЛ 5 матчей подряд — 9 мячей.
- Евгений Паст (Днепр-1) может пропустить 200-й гол в УПЛ (ещё 2 мяча).
- Игор Йовичевич у руля различных клубов может отпраздновать 20-ю победу в чемпионатах.
- 10-й гол в УПЛ может забить Владимир Адамюк (Днепр-1).
прогноз 2:1