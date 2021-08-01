Украина

Football.ua анонсирует поединок второго тура УПЛ между киевским Динамо и ровенским Вересом.

Чемпион Украины киевское Динамо начинает свой сезон именно сейчас, поскольку матч первого тура против Миная был перенесен на август. Встретятся киевляне с Вересом, который только поднялся в УПЛ.

Динамо – Верес

Воскресенье, 1 августа, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Первый тур УПЛ динамовцы пропускали, а вот Верес в стартовой игре неожиданно сумел разжиться очками в матче против Колоса. В игре против команды из Ковалевки ровенские футболисты показали себя достаточно организованной командой, грамотно сдерживали давление и в свои атаки ходить не забывали.

Правда, во втором туре Вересу предстоит сыграть с соперником уже другого калибра и тут давление на их оборону уже будет куда выше. Когда команды УПЛ вовсю играли в первом туре, динамовцы еще продолжали пребывать на предсезонном сборе и провели товарищескую игру. С одной стороны, у Вереса может быть преимущество, поскольку они уже стартовали в сезоне, а у Динамо официальных игр еще не было. С другой, столичные футболисты соскучились за футболом и в первом матче на своем стадионе точно будут пытаться показать сильную игру и добыть победу.

Что касается кадровой ситуации в Динамо, то однозначно стоит акцентировать свое внимание на линии атаки. Травма Артема Беседина на Евро-2020 спутала все карты Мирчи Луческу и вынудило руководство киевлян в спешном порядке искать варианты для усиления. По итогу Динамо подписало аж три форварда: белорус Илья Шкурин пришел из московского ЦСКА на правах аренды, приблизительно за 2 миллиона евро из словацкого чемпионата пришел венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, также на правах свободного агента был подписан контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона Владиславом Кулачем. Сейчас достаточно сложно сказать, кто же из этих футболистов станет основным форвардом Луческу. Главное, что теперь в атаке есть та самая конкуренция и главному тренеру есть из кого выбирать. В прошлом сезоне Владислав Супряга был практически безальтернативным вариантом в этой позиции.

Мало шансов есть у Вереса на успех в этом противостоянии. Абсолютно заслуженно и букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом встречи. Если команде Юрия Вирта удастся отобрать очки у Динамо, то это уже можно будет считать сенсацией.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего матчей: 10 (8 побед Динамо, 1 ничья, 1 победа Вереса)

На поле Динамо: 5 (4 победы Динамо, 1 ничья)

Разница забитых и пропущенных голов: 29:7 в пользу Динамо

Самый результативный матч: победа Динамо 7:0 (1995)

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua