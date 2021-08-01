Украина

Football.ua представляет вашему вниманию анонс второго тура УПЛ между Ворсклой и Рухом.

Рух попытается отобрать очки у Ворсклы в Полтаве на стадионе имени Бутовского.

Ворскла – Рух

Воскресенье, 1 августа, 19:30. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Полтавская Ворскла в этом сезоне уже сыграла больше всех матчей среди украинских клубов. Помимо первого тура УПЛ полтавчане сыграли два поединка с финским КуПСом в рамках квалификации Лиги конференций и по итогу не сумели пройти своего оппонента, вылетев из турнира. Интересный факт, Ворскла в текущем сезоне все три своих матча в основное время закончила со счетом 2:2 (дважды против КуПСа и в первом туре против Днепра-1). Все три раза Ворскла вела в счете, но не смогла удержать добытое преимущество, что явно говорит не о лучшем психологическом состоянии футболистов Юрия Максимова.

Сам наставник Ворсклы после вылета из еврокубков не посетил послематчевую пресс-конференцию. Наверняка, он испытывал далеко не самые лучшие эмоции в тот день. Главный вопрос, как это вылет повлияет на Ворсклу? Это станет эмоциональным толчком для серии успешных результатов или же команда угодит в психологическую яму, из которой предстоит длительное время выкарабкиваться?

Что касается Руха, то львовяне стартовали в УПЛ с поражения от Металлиста 1925. Команда Федыка ничего не сумела противопоставить вертикальному футболу харьковчан в первом тайме и пропустила два гола. Во второй половине дебютанты УПЛ закрылись на своей половине и удержали победный счет. Рух усилиями Кузыка сократил отставание и до последней минуты пытался зацепиться хотя бы за ничью, но не получилось.

Букмекеры не безосновательно считают Ворсклу фаворитом данного противостояния, хотя нам кажется, что Рух вполне может воспользоваться непростой ситуацией в стане своего соперника и даже увезти победу из Полтавы.

Статистика противостояний в УПЛ

Всего игр: 2 (1 победа Ворсклы, 1 ничья)

На поле Ворсклы: 1 (1 победа Ворсклы)

Разница забитых и пропущенных голов: 6:3 в пользу Ворсклы

Самый результативный матч: победа Ворсклы 5:2 (2020)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua