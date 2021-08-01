Украина

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Украины.

Чемпион Украины, киевское Динамо, сойдется в противостоянии с Вересом в рамках второго тура украинской Премьер-лиги, которое состоится сегодня, 1 августа, в 19:30.

Для подопечных Мирчи Луческу данное противостояние станет дебютным в новом сезоне после длительных тренировочных сборов, поскольку матч первого тура пришлось перенести из-за снятия донецкого Олимпика с соревнований.

Видео онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Верес:

Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Динамо Киев — Верес вы также сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.