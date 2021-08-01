Украина

Десна со скандалом дожала игравший в меньшинстве Мариуполь

Черниговчане забили гол из офсайда в компенсированное время.

Мариуполь — Десна, фото ФК Десна Чернигов

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Мариуполь — Десна 1:2

Голы: Кулаков, 65 — Будковский, 70, Безбородько, 90+2



Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Чоботенко, Микицей, Горбунов — Чех — Топалов (Никитишин, 57), Мишнев (Мампасси. 73), Очеретько (Петерман, 57), Кащук — Кулаков (Хромей, 73).



Десна: Литовка — Сафронов, Цымбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Селин, Картушов — Завийский, Арвеладзе (Домбровский, 72) — Калитвинцев, Тотовицкий (Волошин, 90+5), Гуцуляк — Будковский.



Предупреждения: Кащук, Чоботенко, Никитишин — Калитвинцев, Сафронов, Селин.



На 35-й минуте был удален Алексей Кащук (Мариуполь) (второе предупреждение).