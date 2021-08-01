Украина

Полтавчане отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Ворскла в рамках второго тура элитного дивизиона чемпионата Украины принимала Рух и добилась победы со счетом 2:0.

Скляр открыл счет в конце первой половины игры, а уже на исходе часа игры Степанюк удвоил преимущество своей команды.

Подопечные Юрия Максимова наконец-то смогли сохранить преимущество в счете за последние матчи.

Ворскла — Рух 2:0

Голы: Скляр, 42, Степанюк, 60

Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков,Тамм, Якубу - Скляр, Кане (Пешич, 84), Челядин, Тилль (Луизао, 84), Пуцлин (Вакула, 79) — Степанюк (Кравчук, 90).

Рух: Бандура — Дидык, Сыч (Альваренга, 46), Лях, Белый — Притула (Федорчук, 46), Бойчук, Мартынюк, Карасюк (Ориховский, 46), Климчук (Борячук, 62) — Кузик (Кондраков, 73).

Предупреждения: Скляр — Мартынюк, Белый, Дидык