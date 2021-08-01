Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Динамо - Верес, фото Динамо
01 августа 2021, 23:33
Динамо Киев в рамках второго тура элитного дивизиона чемпионата Украины начало сезон победой над Вересом.
Подопечные Мирчи Луческу отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и набрали три балла.
Обзор матча:
Динамо Киев — Верес 4:0
Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86 (пен.).
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Попов (Забарный, 34), Сирота, Миколенко — Андриевский (Сидорчук, 46), Шапаренко — Караваев (Цыганков, 46), Буяльский, Де Пена (Родригес, 46) — Гармаш (Кулач, 62).
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко (Махнев, 62), Немчанинов — Е. Пасич (Дахновский, 46), Полюлях, Кучеров, Г. Пасич — Гегедош (Гечев, 56), Сергийчук (Панасенко, 46).
Предупреждения: Немчанинов